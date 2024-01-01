Super Boss казино: начало игры

Регистрация в казино Super Boss

Играть в демоверсии разрешается без прохождения процедуры. Это удобно для пользователей, желающих получить первое представление о сайте. Однако для запуска автоматов на реальные денежные средства необходимо пройти регистрацию, пополнить счет и присоединиться к бонусной программе (по желанию геймера). Алгоритм действий для желающих стать клиентами игрового ресурса простой, он понятен даже новичкам гэмблинга:

Зайти на официальный сайт онлайн-казино или рабочее зеркало. Выбрать язык интерфейса. Ознакомиться с правилами и положениями игорного заведения (активная ссылка на соответствующий раздел сайта находится в нижней половине главной страницы). Задать вопросы операторам технической поддержки, если самостоятельно ответ найти не удалось. Перейти во все разделы портала для знакомства с возможностями, предлагаемыми оператором. Кликнуть по кнопке «Регистрация», находящейся в закрепе на самом верху с правой стороны любой страницы ресурса. Выбрать способ регистрации (привязка нового игрового счета к аккаунту Gugle или заполнение регистрационной формы). Следовать указаниям системы.

Если пользователь выбирает второй вариант (заполнение анкеты). То регистрация разбивается на несколько этапов. Сначала предлагается вписать адрес электронной почты и придуманный пароль. Далее надо согласиться с правилами и условиями пребывания на сайте казино. Затем следует выбрать страну нахождения и валюту счета с последующим указанием номера мобильного телефона. После этого вся информация отправляется администрации, а будущий клиент подтверждает открытие нового счета, перейдя по ссылке, которая присылается на указанный адрес почты. Став зарегистрированным посетителем, геймер должен зайти в личный кабинет. Это необходимо для последующего прохождения верификации. Подробности, связанные с ЛК клиента азартного клуба, будут представлены ниже.

Основные характеристики Супер Босса

Названия SuperBoss Casino Основано В 2020 году Приветственный бонус 100% бонуса к депозиту, до 35750$ + 100 фриспинов Языки интерфейса Русский, английский, казахский, украинский и др. Управляющая компания XO Corporation N.V. Лицензия Кюрасао 8048/JAZ2020-021 Доступные валюты Доллары, евро, тенге, гривны, рубли и др. Виды развлечений Слоты, рулетки, блэкджек, Live-казино, краш-игры, ставки на спорт Провайдеры NetEnt, Pragmatic Play, Play`n Go, Playson, Spinomenal и др.

Как не сложно заметить, все характеристики клуба, указанные выше, подтверждают, что оператор игорного заведения очень серьезно относится к своему заведению. Точнее, к пользователям, решившим стать клиентами. Особое внимание владелец казино уделяет бонусной программе, которая действительно выглядит привлекательно для всех категорий гэмблеров, вне зависимости от уровня подготовленности.

VIP-статусы в казино онлайн Супер Босс

Название Кешбэк Подарок на День рождения VIP турниры Магазин бонусов VIP-бонусы в магазине Личный VIP менеджер Новичок Нет Нет Нет Доступно Нет Нет Новичок Pro 2% вейджер – х10 Нет Нет Доступно Нет Нет Новичок Max 3% вейджер – х10 Нет Нет Доступно Нет Нет Игрок 3% вейджер – х8 Да Нет Доступно Нет Нет Игрок PRO 4% вейджер – х8 Да Нет Доступно Нет Нет Игрок Max 5% вейджер – х8 Да Нет Доступно Нет Нет Мастер 6% вейджер – х6 Да Да Доступно Да Нет Мастер Pro 6% вейджер – х6 Да Да Доступно Да Нет Мастер Max 7% вейджер – х6 Да Да Доступно Да Нет Эксперт 7% вейджер – х4 Да Да Доступно Да Да Эксперт Pro 8% вейджер – х4 Да Да Доступно Да Да Эксперт Max 9% вейджер – х4 Да Да Доступно Да Да SuperBoss 9% вейджер – х3 Да Да Доступно Да Да SuperBoss Pro 11% вейджер – х2 Да Да Доступно Да Да SuperBoss Max 12% вейджер – х1 Да Да Доступно Да Да

Итак, после изучения представленной выше таблицы даже не самый сведущий игрок поймет, что более высокий статус позволяет получить существенные преимущества. Это выражается в повышенном проценте кешбэка с одновременным снижением коэффициента вейджера. Такое сочетание позволяет минимизировать расходы. В частности, уменьшить общую сумму потерь в несколько раз! Вывод: если геймер хочет получить больше, он должен регулярно посещать азартную площадку, пополнять счет и играть на деньги. Важно!!! Это можно делать только в том случае, если пользователь не имеет склонность к игровой зависимости, т.к. в противном случае существует высокая вероятность, стать лудоманом.

Вход в личный кабинет игрока

Ранее мы уже писали, что после прохождения регистрации, геймер должен войти на сайт игорного заведения и посетить личный кабинет. По сути, речь идет о месте, где игрок всегда может получить необходимую информацию о своем счете и/или совершить какие-то действия. Итак, что доступно в ЛК геймера? Здесь можно инициировать начало прохождения верификации. Это важно для играющих по-крупному, т.к. вывод с депозита больших сумм возможен только после подтверждения личности. Также в личном кабинете доступно узнать:

состояние игрового счета;

историю ввода/вывода денежных средств;

сведения о полученных, использованных и действующих в данный момент бонусах.

Это краткий список, который на самом деле гораздо более обширный. Соответственно, став зарегистрированным пользователем, всем геймерам рекомендуется посетить личный кабинет и ознакомиться со всем, что там имеется.

Пополнения счета в Супер Боссе

Метод оплаты Названия Мин. сумма Макс. сумма Комиссия Карта MasterCard $10 $5000 Нет Карта Visa $10 $5000 Нет Карта UnionPay $10 $5000 Нет Карта Prostir $10 $5000 Нет Онлайн кошелёк Neteller $10 $10000 Нет Онлайн кошелёк Skrill $10 $10000 Нет Криптовалюта BTC – Bitcoin 0.0001 BTC Без ограничений Нет Криптовалюта USDT TRC-20 – Tether 2 USDT TRC Без ограничений Нет Криптовалюта USDT TRC-20 – Tether 5 USDT ERC Без ограничений Нет Криптовалюта ETH – Ethereum 0.01 ETH Без ограничений Нет Криптовалюта LTC – Litecoin 0.01 LTC Без ограничений Нет Криптовалюта DOGE – Dogecoin 1 DOGE Без ограничений Нет Криптовалюта BCH – Bitcoin Cash 0.001 BCH Без ограничений Нет Криптовалюта TRX – Tron 10 TRX Без ограничений Нет Ваучеры Paysafecard $10 $10000 Нет

Как следует из таблицы, на сегодня использование криптовалюты при совершении финансовых операций – это наиболее выгодный и оптимальный вариант. В первую очередь, на него должны обратить внимание новички гэмблинга, которые опасаются пополнять счет на большие суммы. Однако с другой стороны, большинству геймеров пока еще привычнее традиционные способы пополнения счета: банковские карты или электронные и кошельки.

Внесение депозита на площадке производится без взимания комиссии со стороны администрации. Некоторые платежные системы могут ее брать, поэтому данный вопрос следует уточнить заранее, до совершения транзакции. Это позволит избежать недоразумений и ненужных обращений к операторам саппорта.

Вывод денег в казино Super Boss

Метод вывода Названия Мин. сумма Макс. сумма Комиссия Онлайн-кошелёк Astropay $40 $500 Нет Онлайн-кошелёк Neteller $40 $500 Нет Онлайн-кошелёк Skrill $40 $500 Нет Криптовалюта BTC – Bitcoin $40 $500 Нет Криптовалюта USDT TRC-20 – Tether $40 $500 Нет Криптовалюта USDT TRC-20 – Tether $50 $500 Нет Криптовалюта ETH – Ethereum $40 $500 Нет Криптовалюта LTC – Litecoin $50 $500 Нет Криптовалюта DOGE – Dogecoin $40 $500 Нет Криптовалюта BCH – Bitcoin Cash $50 $500 Нет Криптовалюта TRX – Tron $50 $500 Нет

Вывод выигрышей осуществляется в строгом соответствии с правилами игорного заведения. Основная информация представлена в таблице, но следует учитывать, что указанные лимиты в некоторых случаях могут быть изменены в большую сторону. В том числе, по запросу игрока, отправленного администрации или операторам технической поддержки. Например, в случае выигрыша джекпота будет составлен персональный график, в соответствии с которым гэмблер выведет выигрыши быстрее. Кроме того, максимальные суммы, указанные в таблице, справедливы при разовом выводе в течение суток. В неделю или месяц можно получить гораздо больше.

Оставлять заявку на вывод следует в личном кабинете. Предварительно следует убедиться, что все полученные ранее бонусы отыграны. В противном случае запрос на получение денег исполнен не будет. При возникновении вопросов, связанных с выигрышами, надо обратиться к сотрудникам техподдержки. Сроки исполнения заявки зависят от выбранной системы платежей. Обычно, свои деньги можно получить за 0-24 часа. При выводе на банковские карты возможны задержки до трех суток. И последнее: выводить выигрыши можно с помощью платежной системы, которая хотя бы один раз использовалась при внесении депозита.

Live-игры: как достичь успеха?

В этом разделе представлено очень большое количество столов (более 250), которые доступны гэмблерам. Естественно, выбор всегда за пользователем, но некоторые рекомендации, позволяющие с большей вероятностью добиться успеха и получить реальные выигрыши, мы советуем изучить:

выбирайте игры, правила которых вам известны, либо предварительно изучите необходимую информацию;

самый высокий уровень отдачи у игры блэкджек (некоторые разновидности имеют RTP, превышающий 99,5%);

играя в рулетку или видеослоты не стоит использовать какую-либо стратегию, т.к. это приведет к быстрому и крупному проигрышу;

во время игры в покер лучше не отвлекаться, поскольку это азартное развлечение очень серьезное и требует максимальной концентрации;

проигранная сумма не должна быть критической, поэтому заранее следует определить, сколько клиент казино готов потерять без существенного ущерба для своего бюджета.

Выиграть в лицензионном клубе можно, но в любом случае к азартным играм следует относиться ответственно.

Советы пользователям играющих на деньги

Стать зависимым от азартных игр очень просто. Проиграть огромную сумму тоже легко. Чтобы нахождение в игорном заведении не было омрачено проблемами, рекомендуется изучить советы опытных геймеров и экспертов азартной индустрии. Они помогут получить удовольствие от проведенного досуга, не проиграть существенные суммы и не превратиться в лудомана. Итак, рекомендации для новичков следующие:

Не играйте на последние деньги. Не посещайте клуб в нетрезвом виде. Не отыгрывайтесь в день крупных потерь. Не используйте стратегии, они становятся причиной еще больших проигрышей. Определите сумму, которую не жалко проиграть в сутки, неделю, месяц и никогда не выходите за ее рамки. Поставив выигрыши на вывод, покиньте площадку и не заходите на нее до исполнения заявки. Не проводите в игорном заведении много времени. Не забывайте: онлайн-казино – место для проведения досуга, а не источник дохода. Научитесь управлять эмоциями. Всегда изучайте правила до запуска незнакомой игры, а не во время или после нее.

Придерживаясь этих рекомендаций, каждый клиент получит удовольствие от своего увлечения азартными слотами и не будет разочарован.

Дисклеймер: интернет-казино опасны

Азартные игры, ставки на спорт и другие подобные развлечения очень часта приводят к развитию игровой зависимости и другим проблемам. Всем, собирающимся зарегистрироваться в онлайн-казино, необходимо помнить о высоких рисках. Основные следующие:

быстрое развитие лудомании;

обман (мошенничество) со стороны нечестных представителей сферы iGaming;

существенные финансовые потери;

проблемы, возникающие в семье;

потеря доверия близких.

Это не все возможные проблемы, но и указанных достаточно, чтобы каждый игрок понял: онлайн-казино – это место проведения досуга и отдыха, а не способ заработка. В случае возникновения зависимости от азартных игр, рекомендуется срочно обратиться за помощью. Например, на указанных ниже ресурсах представлена информация, которая может быть полезной игроманам:

Развлекаться в виртуальных клубах можно, но делать это следует с умом!